Stockmanni Helsingi kaubamaja sai müüdud

Tehingu maksumus on 400 miljonit eurot, millest tehinguga seoses on tasumisele kuuluv summa ligikaudu 391 miljonit eurot. Ülejäänu läheb lähiaastate üüriks.

"Meil on hea meel, et kinnistule on leitud stabiilne ja usaldusväärne kodumaine omanik. Helsingi kesklinnas asuv kaubamaja on märgiline ja suurepärase asukohaga, seego aitas kaasa kinnisvara müügile," sõnas Stockmanni tegevjuht Jari Latvanen.