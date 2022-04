Tagurpidi mentorlus — mis see on?

Kuidas meil läks?

Tagurpidi mentorlus on kahepoolne arengupartnerlus. Programmijärgses tagasisides tõsteti esile erinevaid programmi kasusid — nii mentorid kui menteed kiitsid laienenud ja rikastavat suhtevõrgustikku, inspireerivaid külalisi ja uusi omandatud oskusi. Noored mentorid said võimaluse varjutada erinevaid ettevõtteid ja juurde julgust juhirollis tegutsemiseks või juhirolli võtmiseks. Mentoriroll oli nii mõnelegi neist esialgu paras adrenaliinilaks, sest tuli töötada suure kogemusega juhtidega. Tuli mõtteid, kuidas kasvada väikesest ettevõttest suuremaks ja mida selleks teha, kuidas planeerida ettevõtte kui terviku toimimist, eesmärkide seadmist ja äritulemuse saavutamist.

Kogenud menteed said uusi tehnoloogiaalaseid teadmisi selle kohta, mis kanaleid kasutada, kuidas sõnumeid vormida nii, et need noorte sihtgrupis tähelepanu võidaks, missugust värbamisplatvormi võiks kasutada. Kuidas mõõta enda töötajate panust, mis võiks olla mõõdikud? Kuidas olla julgem tehnoloogiate katsetaja, millest alata? Kuidas tegeleda enda personaalse brändinguga ja sotsiaalvõrgustike kasutamisega? Mitmed kogenud juhtidest menteed tunnistasid, et programmi jooksul oli neil võimalik redisainida enda juhikäekirja.