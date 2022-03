Euroopas tõstab pead ohtlik koduturu kaitsmine

Riigid üle maailma on mõistnud, et ees võib oodata üleilmne toidukriis. Seetõttu tehakse samme, et enda tagalat kindlustada.

Venemaa ja Ukraina sõda tähendab, et kaks suurt teraviljaturu tegijat on pildilt väljas ja see tekitab paanikat võimaliku defitsiidi pärast. Defitsiit tõstab jällegi hindu. Peale selle on probleemiks Venemaa kui maailma ühe tähtsama väetisetootja kõrvale jäämine.