Venemaa vastulause uutele võimalikele sanktsioonidele: naftaveo keeld saab olema eurooplastele raske

Nüüd on sellel teemal sõna võtnud ka Venemaa, kirjutab The Moscow Times. Nimelt rõhutas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, et naftaembargo on otsus, mis tabab kõiki. "Sellisel embargol on väga tõsine mõju maailma energiaturule, samuti ka väga tõsine negatiivne mõju Euroopa energiabilansile," ütles ta.