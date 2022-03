Läti transpordiamet blokeerib Yandexi kasutamise

Selle tulemusena saadetakse kõigile elektroonilise side kaupmeestele taotlus Yandex Go mobiilirakenduse ning veebisaidi blokeerimiseks.

Alates kolmapäevast, 23. märtsist ei saa vedajad enam kasutada mobiilirakendust "Yandex Go" ja ettevõte ei saa enam Läti territooriumil oma teenuseid osutada. Maanteetranspordiseaduse alusel võidakse Yandex Go kasutamist jätkavaid autojuhte ja vedajaid karistada registreerimata veebisaidi kasutamise eest.

Transpordiministeeriumi esindajat viitasid oma otsuses olukorrale, kus Yandex Go mobiilirakendus salvestas IP-aadressid, mida rakendus omakorda saadab edasi Vene Föderatsiooni serveritele.

See on teine ​​kord, kui transpordiamet otsustas blokeerida mobiilirakenduse "Yandex Go" tegutsemise Läti territooriumil. 2020. aasta märtsis blokeeriti mobiilirakendus "Yandex.Taxi" ja veebileht "taxi.yandex.lv", kuna teenusepakkuja ei olnud registreerunud transpordiametis, kuid jätkas kommertsvedude pakkumist.