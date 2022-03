TLT: liinimahtude kasvust tulenevalt vajame lähiajal juurde hulga uusi bussijuhte

AS Tallinna Linnatranspordi personalijuht Irene Metsis tõi välja, et kuigi TLT on järjepidevalt koolitanud ja värvanud uusi sõidukijuhte, siis hetkeolukord nõuab kiiret lisavärbamist.

„Kuna oodata on ligi 5% liinimahtude kasvu, vajame lähiajal juurde kümneid uusi bussijuhte. Ühtlasi vajavad ka sesoonsed haigestumised ning inimeste plaanilised puhkuseajad katmist, mistõttu ongi töötajaskonna suurenemine tarvilik,“ sõnas Metsis.

Ta lisas, et kiire lisavärbamine on tänases olukorras kindlasti väljakutse, kuna nõudlus kvalifitseeritud tööjõu osas on kõrge.

Bussirooli eelistavad mehed

„Bussirooli keerab täna küll rohkem mehi, kuid meil on ka palju tublisid naisbussijuhte, trollide puhul näeme sama tendentsi. Naiste seas on hetkel trammijuhi amet eriti populaarne ning ka üldine huvi trammijuhi ameti vastu on suur – näiteks selle aasta trammijuhtide kursuse grupp täitus juba kolmandal päeval,“ kommenteeris Metsis.

Personalijuht tõi välja, et boonuseid ühissõidukijuhiks saamisel on mitmeid ning samuti ei tasu peljata ameti keerukust. „Näiteks uute ja kaasaegsete bussidega opereerimine on täna kindlasti kõigile jõukohane, olulisim on soov bussijuhi tööd teha ja meie omalt poolt saame juba pakkuda vastavaid koolitusi, et soovist saaks tegelikkus,“ julgustas Metsis.