Soomes peeti kinni koguni 21 luksusjahti, mis võivad kuuluda Vene oligarhidele

Soome toll on tänaseks pidanud kinni 21 luksuspaati, mida kahtlustatakse kuuluvat sanktsioonide alla sattunud oligarhidele või nende ettevõtetele. Varade külmutamine põhineb Euroopa Liidu poolt Venemaale kehtestatud sanktsioonidest tulenevalt.

HS andmetel teatas toll möödunud neljapäeval ja reedel, et Soomes pesitsevad 22 jahti ei viida kuhugi. Eile aga selgus, et üks paatidest on päästeasutuse poolt juba külmutatud.

Seega uurib nüüd toll ülejäänud 21 paadi kohta, kas need kuuluvad isikutele või ettevõtetele, kellele Euroopa Liit on määranud sanktsioonid. Kui paadid kuuluvad siiski mittesanktsioneeritavate hulka, lastakse need taas vette ning siis saavad omanikud neid tavapäraselt edasi kasutada.

Soome täiteamet teatas, et on ajutiselt või lõplikult külmutanud Euroopa Liidu sanktsioonide alla sattunud isikute vara kümnetes miljonites eurodes. Külmutamine on kaasa toonud alla kümne arestimise, seega on üksiku arestimise väärtus keskmiselt mitu miljonit eurot. Need arvud aga suurenevad, kui 21 luksuslikku paati osutuvadki Vene oligarhidega seotud olevat.