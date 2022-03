Säästunipp: kus võrrelda liikluskindlustuse hindu?

Sisestades kalkulaatorisse sõiduki registrimärgi, saab teada kindlustusmakse nii üheks ja kolmeks kuuks kui ka pooleks ja terveks aastaks. Kui võrrelda sama auto liikluskindlustuse hindu kindlustusseltsides, siis need võivad teinekord erineda isegi mitmekordselt. Selle põhjuseks on kindlustusandjate erinevad makse arvutamise metoodikad.

Kalkulaatorit on lihtne kasutada nii arvutis kui ka mobiilis ja see annab parima ülevaate liikluskindlustuse hindadest. Oluline on aga tähele panna, et LKF-i liikluskindlustuse kalkulaatori kaudu ei saa sõlmida kindlustuslepingut. Liikluskindlustust on kõige mugavam vormistada tavaliselt kindlustusseltsi veebilehel.