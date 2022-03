FOTOD | Kas Yandexil on vesi ahjus? Angaaris toimub taksode ümbersünd

Vihje saatnud anonüümne allika teooria kohaselt rendivad juhid Yandexist auto ning sõidavad sellega hoopis Bolti platvormil. "Yandex ei taha enda turuosa kaotada ja see on nende ainus võimalus ellujäämiseks," märgib ta.

Ta lisab, et Yandex Go partnerid ja nende juhid võivad teha koostööd teiste sõiduteenuste rakenduste ja taksofirmadega, et saada rohkem tellimusi. Pressiesindaja märgib, et mõned Yandex Go partnerid on alati teinud koostööd erinevate veebiplatvormidega samal ajal. Samuti on neil vaba voli lisada oma era- ja autopargi autodele muude sõiduteenuste kaubamärke.