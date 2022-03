Barbora sai uue tegevjuhi Lätist

Sanita Berzina on Barbora Läti ettevõtet juhtinud viimased neli aastat, mille kõrvalt asub ta ametisse ka Barbora Eesti tegevjuhina. Berzina on töötanud 18 aastat jaekaubanduses, millest viimased üheksa e-kaubanduses.

Barbora on Eesti e-kaubanduse turul olnud alates 2018. aasta oktoobrist. 2019. aastal alguse saanud koroonapandeemia andis tugeva tõuke kogu e-kaubanduse turule, mis kasvuspurdi ka Barborale tõi. Viimase paari aasta jooksul on Barbora oma kliendibaasi pea kolmekordistanud.

’’Pandeemia on tarbijate ostuharjumusi muutnud, oleme seda märganud kõikides baltiriikides. E-kaubandus on kujundanud paljude inimeste ostuharjumusi ning saanud põhiliseks esmatarbekaupade ostukohaks. Eesti pole selle koha pealt mingi erand. Olenemata koroonapiirangute leevenemisest, on Barbora suutnud püsida kasvukursil. Selle põhjal näeme, et Barboral on Eesti turul palju potentsiaali edasiseks kasvuks ning laienemiseks, mille poole püüdleme kõrgkvaliteetse teenuse osutamise ja suurepärase kliendikogemuse pakkumisega,’’ sõnas Barbora uus tegevjuht Sanita Berzina.