Eestlased koguvad kriisivarusid: helveste läbimüük on kasvanud viiekordseks

Kriisiolukordade juhistes on rõhutatud, et kui hädaolukordades elutähtsad teenused katkevad, peab igaüks toime tulema vähemalt seitse päeva. Nii peaks igas majapidamises leiduma lisaks veele, patareidele ja tarbeasjadele piisavas koguses toitu – näiteks konserve, purgisuppe ning kuivaineid.

Heleni helbeid tootva Sangaste Linnase tegevjuhi Pille Poki sõnul on näha, et inimeste huvi helveste vastu järsult tõusnud. “Võrreldes kahe nädala taguse ajaga on helveste läbimüük viiekordseks kasvanud, mis näitab selgelt, et seoses sõjaga on inimesed asunud koju kriisivarusid soetama,” ütles ta.

Kõige populaarsemaks tooteks on tema sõnul osutunud tatrahelbed, mille puudujääki karta ei tasu. “Kuigi tatar ise on väga populaarne ja on näha ja selle puudujääki kiputakse kartma, on Heleni tatrahelbed riiulitel olemas ning oleme tootmismahtu oluliselt suurendanud, et nõudlust täita,” sõnas Pokk.

Huvi on suurenenud ka neljaviljahelveste vastu, mida on soovitatud mitmetes näidiskriisipakkides tänu oma vajalike kiudainete, kolesteroolitaset kontrolli all hoidvate beetaglükaanide ning oluliste vitamiinide ja mineraalainete sisaldusele. “Kuna meie helbed on aurutatud, ei lähe neis ükski kasulik aine kaduma ning neid on lihtne vaid mõne minutiga valmistada – see on asendamatu kriisiolukorras, kus võib olla vaja süüa teha näiteks priimusel. Lisaks on hea näha, et niivõrd keerulises olukorras nagu kriisivarude kogumine, eelistavad eestlased jätkuvalt ainsaid kodumaist päritolu helbeid,” mainis Pokk.

Kriisivarusid tuleb õigesti säilitada

Toidu varumise puhul tuleb aga tähelepanu pöörata ka kuivainete õigele säilitamisele. Kuna kriisivarud on mõeldud eelkõige kriisiolukordadeks, võib juhtuda, et sealsed kuivained jäävad seisma lausa aastateks. Lisaks pakil oleva “parim enne” kuupäeva jälgimisele tasub varude puhul kasutada tarbi ja asenda meetodit – kasutada kogutud varusid regulaarselt ning need koheselt uutega asendada.

Nii nagu kõikide teiste kuivainete puhul, peavad ka helbed olema päikese eest kaitstud kohas ning mida jahedamas, seda parem. Niiskes ja kõrgel temperatuuril väheneb kuivainete säilivusaeg märgatavalt ning seda ka avamata pakendi puhul – samas kuivas ja jahedas säilitatud kuivaineid võib ka pärast “parim enne” kuupäeva möödumist südamerahus tarbida.