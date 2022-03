Keerulistel aegadel saab pangast ettevõtte peamine ärinõustaja

Luminori kõige olulisem eristuvus võrreldes teiste siin tegutsevate pankadega on asjaolu, et tegemist on läbi ja lõhki Baltikumi pangaga. Sellega kaasneb üks suur eelis – puudub risk, et keegi otsustab mingil ajahetkel tõmmata Baltikumi äri koomale või panna pausile. „Meiega seda ei juhtu, sest meie turg ongi Eesti, Läti ja Leedu. Luminori suurim tugevus on võime pakkuda klientidele tuge kolmes Balti riigis ühe pangana,“ kirjeldab panganduses üle 20 aastat töötanud Julge.

Selge on see, et Baltikumi turg on mahult üsna väike. Samas loob see pangale võimaluse läheneda ettevõtetele võimalikult personaalselt ja pakkuda ka rätseplahendusi. Selliseid, mis aitaks igas arenguetapis ettevõtted uuele tasemele. Pole vahet, kas tegemist on suure korporatsiooniga, mis vajab uueks investeeringuks tuge, või alles alustava ettevõttega, millel on vaja tegevuse alustamiseks või laiendamiseks käibekapitali. Kõik võetakse jutule. Suuremaid ja keskmisi ettevõtteid ootab pangas oma haldur, keda toetavad assistent ja ärianalüütik. Selliselt üheskoos toimetades saadakse koos kliendiga jagu ka kõige keerulisematest väljakutsetest.

„Panga roll on leida lahendusi, avada uksi ja toetada kasvu. Selleks peab kliendihaldur mõistma oma kliendi äri, suutma kaasa mõelda ja oskama vajadusel soovitada ka kurssi muuta. Pank ei ole ettevõtetele pelgalt kapitali pakkuja, vaid sisuline ärinõustaja. Eriti oluliseks muutub see keerulistel aegadel, mil maailma raputavad uued kriisid. Kui suudad sellistel aegadel tuge pakkuda ja lood uut väärtust, siis kliendid usaldavad sind,“ kirjeldab Julge Luminori lähenemist ettevõtete panganduses.

Kes küsib, see saab, mida vajab



Rusikareegel ütleb, et reeglina pöördutakse panka siis, kui äri on jõudsalt kasvama hakanud ja omavahendid ei jaksa kasvuga enam sammu pidada. See on pikalt nii olnud, ent kiiresti muutuvas maailmas leiab üha rohkem näiteid ka olukordadest, kus pank aitab ettevõtetel rasketel hetkedel toime tulla ja ellu jääda.