Ramirent on üks maailma parimatest töökohtadest

Ettevõtteid on väga erinevaid. Ühes tehakse koos bändi, treenitakse spordisaalis ja käiakse paadimatkadel, teises saadakse kokku vaid puhkenurgas ja koosolekutel. Sama erineval skaalal liiguvad ettevõtetes ka omavahelised suhted. Missugune on kommunikatsioon ja läbisaamine juhtkonna ning töötajate vahel, kuidas tulevad üksteisega toime inimestena nii erinevad kolleegid – neid hoovuseid mõõdabki Great Place To Worki uuring, mille väljatöötamise taga on 30 aastat pidevat arendustööd ja metoodikaalast koostööd maailma nelja tippülikooliga.

Kõrget tunnustust jagub vaid parimatele

Great Place To Worki tunnustuse teeb eriti väärtuslikuks see, et seda pole võimalik saada n-ö korporatsiooniüleselt, vaid konkreetse ettevõtte oma töötajate hulgas läbi viidud uuringu tulemuste alusel. Nii ei saanud äsja Great Place To Worki sertifikaati automaatselt kogu DHL, vaid ainult Ohios tegutsev tarneahel ja DHL Express U.S.-i Florida üksus. Sama lugu on ka Hiltoni, Cisco ja American Expressiga – kõrget tunnustust jagub vaid üksikutele tütarettevõtetele. „Nii tiheda sõela puhul on sellesse seltskonda pääsemine väga suur au. Meile teadaolevalt oleme hetkel Eestis ainsana sedavõrd kõrge hinnangu omanikud,” rääkis Ramirent Balticu personalijuht Kristi Velbaum.

Personalijuhi sõnul seatakse igale Great Place To Worki tunnustust taotlevale ettevõttele personaalsed lävendid, mis sõltuvad töötajate arvust ja positiivsete vastuste osakaalust. „Ramirent Balticu puhul oli sertifitseerimise eelduseks, et uuringu küsimustele vastab vähemalt 73% töötajatest (vastas 90%) ja positiivsete vastuste osakaal oleks vähemalt 65% (oli 85%). Uuringu tulemustest kujuneb usaldusindeks, mis näitab, kuivõrd töötaja hindab juhtkonda usaldusväärsena, kui lugupidavalt tööandja temasse suhtub, kas töötajaid koheldakse õiglaselt, missugune on meeskonnatunne või kui palju uhkust tunnevad töötajad oma meeskonna ja tööandja üle üldiselt. Niisiis, uuringus hinnatakse nii juhtkonda, kolleege kui tööd ennast.”