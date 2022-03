Läti minister: Balti riigid peaksid sulgema oma sadamad Venemaa laevadele

Venemaa laevade EL-i sadamatesse sisenemise keeldu arutasid liikmesriigid eelmisel nädalal, kuid kokkuleppele ei jõutud. Kui ka arutelud sel nädalal tulemusteta jäävad, plaanivad Balti riigid keeldu laiendada vähemalt enda sadamatele. See tähendab, et Venemaa lipu all sõitvad laevad sadamasse ei pääseks.

"Parim lahendus oleks muidugi see, kui see otsus tuleks Euroopa Liidus samal ajal, et vältida Euroopa siseturu konkurentsi moonutamist. Töö selle nimel jätkub," kommenteeris olukorda Läti peaminister Krišjānis Kariņš avalik-õiguslik ringhäälingule.

Riia vabasadama juhataja ütles, et eelmisel aastal oli 3500 sadamasse sisenenud laevast Vene lipu all vaid umbes 100 laeva. Need on peamiselt väikesed laevad, mis veavad lasti Lääne- või Põhjamere piires.

Ka Ventspilsi vabasadam teatas, et Vene lipu all sõitvaid laevu teenindatakse harva. Pärast sõja algust pole selliseid laevu sadamasse sisenenud. Samas tuleb suurem osa sadamas olevast kaubast just Venemaalt.

"Nende transiitkaupade kaotsimineku korral võib Ventspils kaotada kuni kaks kolmandikku kogu lastist ja sellest tulenevalt ka suure osa sadama infrastruktuuri ülalpidamiseks vajalikust tulust," ütles Ventspilsi vabasadama esindaja Inga Ieviņa.