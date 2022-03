Kes toimetavad tootmisettevõtte kulisside taga?

Laias laastus jah, kuid soovi korral ei pea ettevõte nende otsimisele ja värbamisele liigselt oma ressursse kulutama. Quant on Rootsi päritolu ettevõte, millel nüüdseks Eestis pisut üle saja töötaja. Nende missioon on tööohutus, nutikad lahendused ja jätkusuutliku tootmise tagamine – just Quanti töötajad vastutavad paljudes tehastes seadmepargi töökindluse ja korrashoiu eest.

Iga kliendi vajadustele vastavalt kokku pandud üksus on justkui kümmekonnaliikmeline minifirma – elektrikud, mehaanikud, insenerid, planeerijad, ostjad ja nende tegevust koordineerivad juhid moodustavad osa kliendi kollektiivist ning toimetavad nendega külg külje kõrval.

Eesti firmad on innovatsioonile avatud

Quanti üheks uusimaks Industry 4.0 valdkonna lahenduseks on süsteem koodnimega quantPredict – see on tarkadel anduritel põhinev pilvesüsteem, mis masinatelt sisendit kogub ja vajadused kaardistab. See võimaldab mitmeid tegevusi automatiseerida, avastada juba eos vigu ning keskenduda olulisimatele hooldustoimingutele, selmet neid tühjalt teha.

Eesti ettevõtted on säärastele uudsetele lahendustele vägagi avatud ja juba pool Eesti klientidest on quantPredicti kasutusele võtnud. Kuid tehnoloogia viimane sõna on vaid üks eduka tootmisettevõtte alustaladest – panustada tuleb ka töötajatesse.

Quanti kliendid on edumeelsed ja uuenduslikud ettevõtted, kus suurim väärtus on töötaja ise. Quanti meeskondadele on klientide juures tagatud nii oma kontori- kui ka puhkeruumid, detailid sõltuvad loomulikult ettevõttest. Enamasti saavad juhtimise ja finantsülesannetega tegelevad spetsialistid soovi korral töötada ka kodust.

Talent on suurim väärtus

Quanti ärijuhi Tarvi Olli sõnul on Quant inimeste äri, kus firma pakutava kvaliteedi taga on oma inimeste pidev arendamine. Spetsialist on suurim väärtus, kellesse peab pidevalt panustama. Lisaks koolitustele tuleb loomulikult leida ka uusi viise oma meeskonna motiveerimiseks ja selleks pakutakse mitmeid variante.