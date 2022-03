ETS NORD kui võimaluste ja valikute laegas

„ETS NORD on arenev ja väärikas eas ettevõte, mida võib võrrelda start-up’iga, kus igapäevaselt tegeletakse uute lahenduste otsimise ja arendamisega. Siin on toetav meeskond ja hinnatakse tasakaalustatud töökultuuri,” toob ETS NORDi tugevusi välja personalijuht Maia Randver-Anupõld.ETS NORD pakub tööd ja praktikavõimalusi erinevatel ametikohtadel. 2021. aastal tuli meile tööle palju erinevates valdkondades õppivaid noori. Mis paelub meie töötajaid ETS NORDi juures?

„Mind on ETS NORDis hoidnud suurepärane kollektiiv ja tööõhkkond. Siin pole juhte, vaid on liidrid. Oluline rõhk on sellel, et töötajad tunneksid ennast hästi. Ettevõte on kiirelt arenemas ja pidevalt laienemas, tänu millele tekivad uued võimalused ja väljakutsed. Töötajatel on võimalus kasvada koos ETS NORDiga,” räägib tehnoloog-projekteerija Taavi Takkis.