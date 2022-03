Miks valida enda tööandjaks Circle K

Kindel palk, boonused ja paindlik tööaeg

Oleme alati pakkunud Circle K-s teenindussektori keskmisest kõrgemat töötasu, mis küündib 1300 euroni brutotasus kuus. Mõistame, et lisaks juhtimiskultuuri ja väärtuste hindamisele on siiski oluline püsida konkurentsivõimelisena ka palganumbri osas.

Olles avatud ööpäev läbi ja seitse päeva nädalas, on meil fookuses ka paindlik tööaeg ning lisatasud. Näiteks pakume 50% kõrgemat töötasu öisel ajal töötamise eest ja motiveerivaid müügiboonuseid. Töökoormuse valid sina ise, kuna tegemist on vahetustega tööga, mille saad kohandada sobivalt enda elurütmiga nii, et ka hobide ja perekonna jaoks jääb piisavalt aega. Lisaks pakume võimalust teha vaheldusrikast lisatööd operatiivteenindajana ilma siduva graafikuta, kattes ootamatult tekkinud töövahetusi meie erinevates teenindusjaamades. Selliselt töötamine on suurepärane viis teenida lisaraha ja jätab samas inimesele piisavalt vabadust.

Varasem kogemus ei loe – väljaõppe saab kohapeal

Meile tööle tulles ei pea muretsema, kas eelnev töökogemus on ikka piisav. Pakume kõikidele tööle tulijatele põhjalikku väljaõpet ja oskusi kogu eluks – ka siis, kui sul varasem töökogemus puudub. Circle K vaheldusrikkas töökeskkonnas saab arendada enda suhtlemisoskust, vastutustunnet ja ka inimeste juhtimise oskust.

Olenemata sellest, kas astud teenindussektorisse esimest korda või oled sellega juba varem kokku puutunud, on kõikidele töötajatele tagatud korralik väljaõpe enda tööülesannete täitmiseks. Ettevalmistus hõlmab endas nii e-õpet, praktilist õpet kui ka mentorlust/juhendamist. Nii võid kindel olla, et tööle asumine käib sujuvalt ja saad tööülesannete täitmisega alati hakkama. Ka öövahetustes teeme kindlaks, et töötajad on läbinud vastavad koolitused ja tagatud on nende turvalisus.

Klienditeenindajast juhiks