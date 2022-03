Kord frammikas, alati frammikas! Millega meelitab töötajaid betoonituru Põhjanael?

Kristi Aeg, Frammi kvaliteedijuht

Olen Frammis töötanud

tänaseks juba 10 aastat.









Oma töö juures meeldib mulle enim

selle vaheldusrikkus – ühelt poolt saan tegeleda oma meeskonna juhtimisega ja erinevate ettevõttesiseste protsesside väljatöötamise ning arendamisega, teisalt saan käia näiteks objektikülastustel või esindada meie ettevõtet erinevate erialaliitude ja tehniliste ekspertgruppide töös. Võin täiesti vabalt veeta oma päeva, tuhnides erinevates standardites ja normdokumentides, dešifreerides keerulist kantseliitlikku teksti, samas võin vajadusel vabalt käärida käised üles ja meie betoonilaboris mõne eksperimentaalsegumi kokku segada. Betoonitööstuses ei ole kvaliteedijuhtimine kunagi lihtsalt kuiv paberimajandus – on kliendisuhtlust, töötajate koolitamist, tootearendust, katsetamist ja mittevastavuste lahendamisel ka mingil määral detektiivitööd.









Töötan just siin, sest

mulle tohutult meeldib meie ettevõtte läbipaistvus ning mind väga kõnetab Frammi visioon olla betoonituru Põhjanael – ere täht, mille järgi kurssi seatakse. Frammis me panustame oma inimestesse ja areneme pidevalt. Me olemegi nõudlikud nii enda kui teiste suhtes, samas lahenduste otsimisel lähtume alati sellest, mis on õiglane. See kõik haakub väga tugevalt minu enese väärtuste ja tõekspidamistega. Sama on näha ka mu kolleegide puhul – koos me olemegi frammikad ja ajame Frammi asja. Lisa siia veel põnev ja väljakutseid täis amet ning pole just eriline mõistatus, miks mulle just Frammis töötada meeldib.