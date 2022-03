Heast palgast ja lisaväärtuste koosmõjust sünnib pikk väärtuspõhine töösuhe – Arvato Financial Solutions tehnoloogiakeskuse näide

Üks selliseid kasvavaid ettevõtteid on AFS ehk Arvato Financial Solutions, millel on Eestis oma üha laienev tehnoloogiakeskus. AFS on Saksa suurettevõtte Bertelsmann tütarettevõte, mis tegeleb finantstehnoloogia lahendustega.

„Kui peaks lühidalt seletama, mis tööd me teeme, on see väga keeruline – kuid meie arenduste kõrvad paistavad igasuguste lahenduste tagant. Kui näiteks e-poodides oma valitud toodete eest maksate, käib see tihti just läbi meie loodud tarkvara,” selgitas tehnoloogiakeskuse juhatuse liige Katre Vahtra.

Otsus tehnoloogiakeskus just Eestisse rajada tehti 2015. aastal ja Eesti valikule aitas kaasa nii kultuuriline sobivus Saksamaaga, meie e-riigi kuvand kui ka avatud suhtumine välistalentide kaasamisse. Eesti üksus on üle maailma kõige rahvusvahelisem AFSi üksus – praeguseks töötab tehnoloogiakeskuses 160 inimest, kellest üle poole on välismaalased.

Tähtsa strateegilise osana AFSi struktuurist ei saa aga loorberitele jääda – aasta lõpuks on plaanis laieneda 200 töötajani ja kodulehele kiigates hakkavad silma mitmed kuulutused nii arendus- kui ka juhtimisrollidele.

Kõrge palk pole ainuke motivaator

Katre Vahtra sõnul maksab AFS teadlikult sektori keskmisest palgast rohkem, kuid üha selgem on, et sellest töötaja hoidmiseks ei piisa. Kui eesmärk on luua töötajaga mõlemapoolselt kasulik ja pikaajaline suhe, tuleb pakkuda rohkemat ning selle plaani välja töötamisele asuti erilist rõhku panema pool aastat tagasi.

„Selge oli see, et kõigile töötajatele samade hüvede pakkumine ei ole mõistlik – kui näiteks pakkuda tasuta parkimist ka inimestele, kes isiklikku autot ei kasuta, siis mis kasu sellest sünnib? Ettevõte kulutab küll raha, kuid töötajale oleks kasulikum, kui see raha saaks temale panustatud teisiti,” sõnas Vahtra.