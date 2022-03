Eleporti tegevjuht: kerkivatele kütuste hindadele on vaid üks lahendus

Märtsi alguses, kui esimesed tanklaketid märkisid oma hinnatulpadel bensiini 95 hinnaks üle kahe euro, oli Tallinnas sõites märgata mitmeid kümnetest autodest koosnevaid järjekordi bensiinijaamades, kus hinna tõstmine nii operatiivne ei olnud. Tõenäoliselt ei ole kaheeurone bensiiniliiter sugugi lagi, vaid juba lähiajal ennustavad analüütikud liitrihinnaks 2,5 eurot. Selle pinnalt võib oodata veel mitmeid tanklajärjekordi lähikuudel.

Kuskil saabub aga paljude jaoks hinnapiir, mida ei ole enam pelgalt sõitude hoolikama läbimõtlemise ja väiksema tarbimisega võimalik leevendada. See sunnib mõtlema lahendustele, mis meid tervikuna fossiilkütustest vähem sõltuvaks aitaksid muuta.

Fossiilkütuste kiire hinnatõus on selge märk, et peame oluliselt kiirendama oma jõupingutusi transpordi elektrifitseerimisel ja taastuvenergial põhinevate energiaallikate ehitamisel. Kui bensiini hind võib lähiajal kasvada võrreldes aasta algusega poole võrra, siis isegi kerkinud elektrihinda arvestades on elektri jõul endiselt kõige soodsam liikuda (keskmiselt u 2 EUR/100km).

Loomulikult tähendab nii taastuvenergia kui ka elektriautode kasutuselevõtmine siiski suuri investeeringuid ja selleks tuleb suunata senisest enam meie ühiseid ressursse. Me vajame kiireks elektrifitseerimiseks täiendavaid toetusi, maksusoodustusi ja vähem bürokraatiat – kõike, mida vähegi saame teha oma majanduse lahti sidumiseks saastavast ja ülikallist energiast.

Transpordisektori rohepööre on ilmselt üks nendest suurtest globaalsetest muutustest, mis Ukraina sõja tulemusel kiireneb. Taastuvenergia püsib tulevikus kindlasti odavam kui fossiilkütused. Selle teesi alusel on tegudele asunud juba mitmed juhtivad tööstusriigid. Näiteks on USA valitsus kuulutanud välja plaani, millega on kavas kohalikus ühistranspordis kasutusele võtta elektribussid ning elektrifitseerida koolibussid.