Monese meeskonnaga liitudes muudad finantsteenuste tulevikku

Monese kontorid asuvad nii Londonis kui ka Tallinnas Telliskivis, kus on ühtlasi ka ettevõtte põhiline jõukeskus. Seoses Monese kasvuga palkab ettevõte lähiajal ka hulga eksperte, eelkõige tarkvaraarendajaid. „Kui muidu räägitakse, et IT-inimesi on väga raske leida, siis meiega on valmis ühinema tippspetsialistid nii Eestist kui ka mujalt maailmast. Kiiresti arenevas start-up’is on põnev töötada – areneme koos klientide vajadustega, täiustame teenuste valikut ja oleme avatud muutuvale maailmale. Meie töötajaid kõnetavad kiirelt nähtavad tiimitöö tulemused ja finantsmaailma muutumise kogemine,” räägib Kiiver.

Kuna inimesed on seoses erinevates maades projektipõhise töötamise ja reisimisega üha liikuvamad, kasvab Monese paindliku konto kasutajate hulk pidevalt – kõige hoogsamalt diginomaadide, üliõpilaste ja riikide vahel rändavate töötajate hulgas, kel pole võimalust ja tihti ka vajadust end tavapankadega siduda. Jonas Kiiveri sõnul aitab Monese olla tõeline maailmakodanik. „Näiteks saab inimene teise riiki kolides kohe finantstoiminguid teha, sest pangakonto ja ühes sellega ka krediidiajalugu liigub inimesega kaasa, ta ei pea uues riigis uue konto avamise pikka ja vaevalist teekonda läbi tegema. Kliendil tuleb üksnes enda finantskäitumist arvestades valik teha ja tal on mõne hetkega pangakonto,” ütleb Kiiver, lisades, et ka Monese rahvusvahelised maksed toimivad hetkega.

Ja kui ta ütleb väga paljude, siis on sellel sõnapaaril kaalu. Nimelt on 2015. aastal Norris Koppeli asutatud Monesel praeguseks erinevates riikides ligikaudu kaks miljonit klienti. „Idee Monese loomiseks pani Norris Koppel idanema aastaid tagasi Londonisse elama asudes. Esimese asjana vajas ta pangakontot nii töötasu laekumiseks, elukoha üürimiseks, kommunaalmaksete tasumiseks kui ka oma igapäevaste kulutuste jaoks. Selgus, et see ülesanne polegi lihtsate killast. Pangakonto avamiseks vajas ta elukohatõendit, kohalikku krediidiajalugu, kommunaalmakseid ja lugematul hulgal muid dokumente, kuid pangakontot omamata ei olnud tal neist ühtegi ette näidata. Pärast sellisesse absurdsesse nõiaringi takerdumist otsustas ta asja korda ajada nii, et sajad miljonid sama olukorraga silmitsi seisvad inimesed ei peaks enam midagi sarnast kogema,” kirjeldab Kiiver Monese sünnilugu. Nüüdseks on Monesest kasvanud üks silmapaistvamaid finantstehnoloogia ettevõtteid Euroopas.

Monese Eesti harus ootavad täitmist väga erinevad positsioonid, Kiiver ise vastutab tehnoloogiasuuna eest ja ainuüksi seal on nelikümmend vaba rolli. „Ja arvata on, et paari kuu pärast on samapalju inimesi veel juurde vaja. Kasv on päris kiire, aga nii jõuab ka kaugele. Oleme püstitanud endale väga kõrged eesmärgid ja otsime oma ala staare, kes soovivad osaleda millegi nii ägeda ülesehitamises ja arendamises.

Rõõmus ja kokkuhoidev tiim liigutab mägesid



Inimesed soovivad üha enam nii oma tööalastes tegemistes kui ka rahaasjades vabadust ja paindlikkust ning Monese pakub nii oma klientidele kui ka töötajatele mõlemat. Lisaks igapäevaseid boonuseid. Loomulikult on ettevõttel ka modernne ja avar kontor, kus on kõik vajalik nii töörõõmuks kui ka mõnusaks koosolemiseks. „Kuna tiimi heaolu on meile väga oluline, oleme loonud töötaja rahulolu toetava boonuste paketi, mis sisaldab aasta lõikes viienädalast puhkust, kümmet tervisepäeva, kümmet enesearengupäeva, väga paindlikku tööaega ja töötamise asukohta ning palju muud,” räägib Kiiver, kelle sõnul on kogemus õpetanud, et tuleb hoida ja usaldada oma töötajaid, ainult nii on võimalik kokku panna parim tiim ja luua midagi erilist.

Kõik meie töötajad saavad ka ettevõtte optsioone.

„Monese tiimiga liitumiseks on põhjuseid kuhjaga, muu hulgas saavad meie töötajad ka ettevõtte optsioone. Väärtustame kõrgelt nii oma töötajaid kui ka kliente, kellega koos liigutame mägesid.”



MIKS ON MONESE MEESKONNAGA JUST PRAEGU HEA LIITUDA Moneses töötades on sul võimalik muuta traditsiooniliselt jäika finantsteenuste maailma ja seeläbi aidata miljonitel inimestel rahaasju lihtsamaks muuta.

Monese pakub rahvusvahelisi arenguvõimalusi tipptasemel tehnoloogiaettevõttes.

Moneses töötamine on suuri väljakutseid pakkuv, ent ometi väga paindlik ja töötaja vajadusi arvestav.

Monese meeskond koosneb oma ala tippudest, üksteist innustatakse ja inspireeritakse ning tuntakse rõõmu saavutuste üle.

Monese hoolitseb oma töötajate motivatsiooni eest iga päev, lisades tööalaste arenguvõimaluste juurde ka parima boonuste paketi.

Monese hoogsa kasvu korral saab sellest optsioonide portfelli näol finantsilist kasu absoluutselt iga töötaja.

Kaalud kandideerimist? Siis vaata: careers.monese.com