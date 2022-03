Soovid töötada kaubamärkide Porsche, Bentley või Lamborghini heaks? Tule Normasse!

„Meie edu võti on eelkõige lojaalsed ja motiveeritud töötajad ning ettevõttesisene lugupidamine igaühe suhtes, olenemata konkreetse inimese ametist või positsioonist. Oleme nagu üks suur perekond, kus jagatakse omavahel rõõme ja muresid ning ollakse ühise eesmärgi eest väljas,” ütleb Norma ASi juhatuse esimees Peep Siimon.

Ta lisab, et Norma jätkusuutlikkus ja ajaga kaasaskäimine on olnud võimalik ainult tänu kiirelt kohanevatele töötajatele, kes on valmis pidevateks uuteks väljakutseteks, mida kaasaaegsed juhtimissüsteemid, järjepidev arendustegevus, digitaliseerimine, automatiseerimine ja robotiseerimine kaasa toovad. Ettevõtte ligikaudu 1000 töötajat on iga päev valmis võtma endale vastutuse teha vastavalt klientide soovidele ja vajadustele veelgi keerukamaid tooteid ning püsida globaalsel turul konkurentsis.

Norma toodab autode turvasüsteemide komponente enam kui 150 tootekategoorias ja kuulub Autolivi korporatsiooni, kelle lõppklientideks on praktiliselt kõik tuntud autovalmistajad üle maailma. Aastas tarbitakse Normas Eiffeli torni jagu metalli ja ühes kuus toodetakse turvavöökeeli 400 000 autole. Ettevõttes kasutatakse kahte pinnakattetüüpi – tsink ja nikkel-kroom, kusjuures aastas kaetakse tsingiga umbes 1440 tonni tooteid ning nikkel-kroomimise liini töömaht on samal ajal umbes 50 miljonit komponenti. Töö Normas tähendab ka ülimat täpsust, näiteks koordinaatlihvimisega saavutatakse täpsus kaks mikronit, mis on võrreldav keskmise bakteri läbimõõduga. Väljakutseid jagub!

Hea meeskonnamängija leiab alati koha