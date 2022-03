Pettunud disainer esitas IKEAle kvadriljoni suuruse hagi Venemaalt lahkumise tõttu

Täna selgus, et mees on alustanud aga uuesti ettevõtlusega. Nimelt võttis Venemaa föderaalne intellektuaalomandi teenistus, üldtuntud kui Rospatent, vastu uue taotluse korterite projekteerimise ja renoveerimisega tegeleva ettevõtte kohta. Taotlus on saadetud kaubamärgi IDEA registreerimiseks, kusjuures kaubamärgi kujutis on tehtud IKEA kaubamärgi värvides ja stiilis.

Kukkojev sõnas, et perioodil, mil ta oli hagi ära esitanud, nägi ta meemi, kus näidati, et McDonalds on nüüd Venemaal "Onu Vanja" ja IKEA on "IDEA". "Sellest lähtuvalt mõtlesin, et võidan raha ja kasutan seda oma tootmise loomiseks ja kaupluste avamiseks, et Venemaal oleks IKEA analoog."