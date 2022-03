Rail Baltica algatas Eesti ajaloo suurima ehitushanke ja palkab lisatööjõudu

„Rail Balticaga oleme sealmaal, et suundume projekteerimisest ehitusse. Ülemiste lävend on ületatud – algatatud on Eesti suurim ehitushange,” kajastab Rail Baltic Estonia tehniline juht Anvar Salomets mastaapse projekti hetkeseisu. Kui võrrelda, siis hange on kaks korda nii suur, kui seda oli Eesti Rahva Muuseumi ehitamisel, ent tänapäeva turbulentsis on raske hinnanguid anda. Ühes on Salomets aga kindel: „Mahu mõttes on see konkurentsitult kõige suurem hange, mida Eesti Vabariigi ajaloos on tehtud.” Ta loodab, et leping saab sõlmitud sügiseks ja siis saab alguse viis aastat kestev Ülemiste piirkonna ümberpaigutamine, mis annab kogu linnaruumile uue väärtuse. Kohe-kohe liiguvad uutesse etappidesse ka Rail Baltica muud tööjärgud.

Projekteerimisest ehituseni



Tehnilise juhi sõnul on Rail Baltica teatud tööjärkudes juba ka ehituseni jõutud, ent samal ajal käib edasi väga suures mahus projekteerimine. „Kogu meie põhja-lõuna telje portfell on hetkel kas projekteerimises või projekteerimise lõppfaasis. Näiteks kõige suuremate objektide ehk reisi- ja kaubaterminalide projekteerimine on lõppfaasis või siis juba hangete kavandamise faasis.” Osa lõike on juba ka ehitusse läinud. „Näiteks põhitrassil oleme hakanud ehitama ristumisi viaduktide ja ökoduktide näol – selleks, et harjumuspärased liikumisteekonnad enne joonehitise töösseminekut valmis saada ja inimesed ning loomad uue liikumisega harjuda jõuaksid.”

Teravik on Rail Baltica ehitamises praegu koondunud Rapla maakonda ja kõige suuremat koormust saab Kohila vald. „Kohalikele elanikele ja teedele see „maavarade ümberpaigutamise harjutus” muidugi märkamata ei jää,” nendib Salomets. Kohila piirkonnale lisandub teisigi. „Jupikaupa läheb edasisi objekte hangetesse iga nädal. Selle aasta jooksul on eesmärk turule panna kuni viisteist viadukti ja juba töös olevatele ökoduktidele lisaks veel neli.” See kataks suures plaanis ära Harju maakonna ja Rapla piirkonna.

Uued hanked ootavad pädevaid juhte