Eetiliselt produktiivne ja laiahaardeline Gofore

„Mul ei oleks siit mitte kusagile minna,” ütleb Gofore Eesti üksuse tegevjuht ja juhatuse liige Tuuli Pärenson naerdes ning põhjendab seda sellega, et mujal poleks võimalik teha parimal viisil just neid asju, mida ta ise mõistlikuks peab. „Tundub, et peaksin igal pool mingis aspektis silma kinni pigistama, et osa tööst on küll äge, aga siin-seal tuleb jälle kompromisse teha. Gofore stiil on vastupidine – midagi ei pea ära kannatama, meil on valikuid, meie suurim väärtus on teha mõistlikke asju ja saame oma projekte ise valida. Olen töötanud Gofores ligi kolm aastat ja selle jooksul on argipäeva osa arutleda, kuidas saame teha asju paremini. Ma tunnen, et meie töösuhted ja -kultuur on oma ajast umbes 10–20 aastat ees, eriti see, kuidas me igaüht väärtustame ja püüame kaasa aidata tema isiklikus arengus. Meie klientide tagasiside ja finantstulemused kinnitavad, et teeme midagi süstemaatiliselt õigesti.”