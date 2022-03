Segadus tuuleparkidega. Miks tahab riik ise arendada hiigeltuuleparki?

Eesti ja Läti ühine riiklik meretuulepargi arendusprojekt ELWIND tõusis eelmisel nädalal taas tähelepanu keskmesse, kui Eesti Energia sai koos oma Taani partneriga Ørsted eitava vastuse Läti valitsuselt. Ettevõtted soovisid laiendada Liivi meretuulepargi arendust üle Eesti piiri ka Läti vetesse. Läti valitsus polnud sellega nõus. Põhjus oli ELWIND-i projekt.

Läti majandusministeerium otsib ELWIND-i meretuulepargile sobivat asukohta. Seetõttu ei antud luba ka Liivi meretuulepargile, sest kui nende soovitud ala osutub tuulepargi rajamiseks parimaks, tahetakse see anda ELWIND-ile. Läti riigi asjaajamine on lätlaste asi, kuid Eesti meretuuleparkide arendajad on murelikud, sest ELWIND-i projektis on kambas ka Eesti majandusministeerium.

Miks ELWIND erikohtlemist saab, loe alljärgnevast loost.