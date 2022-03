Ehitusettevõte Nordecon: ehitus on enamat kui head inseneriteadmised

„Teeme palju mahukaid projekte, mida oleks mõeldamatu ellu viia nii-öelda vanaviisi. Tegu on huvitava ja tulevikku suunatud maailmaga, kus tänu digilahendustele jooksevad andmed programmide vahel iseenesest ning käsitöö on viidud miinimumini. Teeme tihedat koostööd Digitaalehituse Klastriga, et ehitussektor ei jääks üldises infotehnoloogia kiires arengus teistest valdkondadest maha, vaid pigem sammuks ette ning kõik tööd lihtsustavad ja ehitust täpsustavad võimalused võetaks kasutusele kiiremini.”

Töötajate tervis on väga oluline



Kui ühelt poolt peetakse Nordeconis tähtsaks professionaalset arengut, siis sama oluline on ka töötajate heaolu ja tervise toetamine. „Tööd on meil palju ja see on väljakutseid täis, aga et inimesed saaksid segamatult tööle pühenduda, peab nende tervise eest hoolitsema. Pakume Confido tervisekindlustust või läbi Stebby trenni- ja tervisekeskkonna sporditoetust. On suur pluss saada tööandja kulul kiire ligipääs eriarstidele. Kõik meie töötajad on loomulikult kaetud ka õnnetusjuhtumikindlustusega, lisaks saavad vajadusel prillitoetust ja alates teisest tööaastast on ette nähtud lisapuhkusepäevad,” loetleb Pedras.