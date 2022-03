Töökas hiiglane Võrumaa metsades

Marit möönab, et algus oli päris konarlik. „Arvasin, et puit materjalina on lihtne võrreldes toiduainete mitmekesisusega. Kuid mida aeg edasi, seda rohkem sai selgeks, et puidul on nii palju kvaliteedinüansse, millega arvestama peab. Tükk tegu oli, et kõigest olulisest aru saada. See õnnestus suurel määral tänu sellele, et meeskond oli minu suhtes väga toetav. Mulle selgitati põhjalikult tootmise erinevaid protsesse ja iseärasusi. Eesmärk oli, et ma võimalikult kiiresti Barruse tootmisest aru saaksin ja kollektiivi infiltreeruksin,” jutustab Marit.