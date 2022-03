Töö tehases pakub töötaja jaoks palju arenguvõimalusi

Kohila Vineer OÜ on kontserni Latvijas Finieris tütarettevõte ja Raplamaa suurim tööandja, kes pakub tööd 260 inimesele. Aastal 2016, kui avati teine tehasehoone, tunnustati Kohila Vineeri ka Raplamaa parima ettevõtja aunimetusega.

Uue tehasehoone kohta võib öelda palju kiidusõnu. Tegu on Eesti suurima puithoonega, kus on ruumi 18 000 m2. Töötajate jaoks on aga vast olulisim see, et tsehh on valge, soe ja mõnusalt avar ning et seal on meeldiv töötada.

Vahetustega töö eelised



Kohila Vineeri tööelust rääkides tuleks esmalt kummutada mõned müüdid. Näiteks see, et töö tehases on füüsiliselt raske ja sobib vaid meestele. Tõde on see, et ettevõtte töötajate hulgas on naisi ja mehi enam-vähem võrdselt ning kaasaegse poolautomaatse tööpingi juures töötamiseks pole vaja palju füüsilist jõudu – arvestada tuleb seisva tööasendi ja mõnede sundliigutustega.

Üheks tehasetöö eripäraks on vahetustega töö, mille juurde kuuluvad ka öised vahetused. On inimesi, kellele see ei sobi, teised aga toovad oma tööst rääkides välja pigem plusse.

Võrreldes esmaspäevast reedeni ja üheksast viieni tehtava tööga jätab vahetustega töö sageli rohkem võimalusi. Tavapärase 20 päeva asemel käiakse nominaaltööaja saavutamiseks tööl üksnes 15–16 vahetust.

Kolmele vahetusele järgneb kolm vaba päeva, mis võimaldavad töötajal oma töövälist elu küllalt paindlikult sättida. Sellest rääkides on välja toodud, et kuna sageli on vabad päevad nädala sees, võimaldab see rahulikumatel aegadel juuksuris käia või spaas mõnuleda – nädalavahetuseti on mõlemad sageli pigem ülerahvastatud.

Osa töötajaid on hõivatud ka oma väikese eraettevõtlusega, millega tegelemiseks on vabadel päevadel märksa enam aega, kui oleks traditsioonilise tööaja õhtutel ja nädalavahetustel. Loomulikult on öötöö ka kõrgemalt tasustatud.

Võimalused sissetulekute suurendamiseks



Teine levinud müüt sedastab, et vineeritehases töötamine eeldab spetsiaalset haridust ja ettevalmistust.