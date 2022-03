Suurimat dividenditootlust näitavad 22. märtsi sulgemishinna alusel Merko Ehituse, Tallinna Kaubamaja ja Enefit Greeni aktsiad, esimesel kahel on see vastavalt ligi 6,5% ja 6%. Enefit Greeni tootluseks tuleb ligi 4%, seda juhul, kui dividendimaksetesse ei tule muudatusi.

Need kolm ettevõtet on suurimad dividendimaksjad ka absoluutarvudes. Kokku võib dividendi tänavu oodata enam kui kümnelt ettevõttelt, millest suuremast osast on võimalik investoritel veel osa saada.