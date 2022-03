Prantsuse energiagigant lõpetab aasta lõpuks Venemaalt nafta ostmise

Ettevõtte poolt avaldatud pressiteates seisis, et arvestades halvenevat olukorda Ukrainas ja alternatiivsete tarneallikate olemasolu Euroopas, on TotalEnergies otsustanud mitte sõlmida ega uuendada ühtegi Venemaa nafta ja naftatoodete ostulepingut. "Eesmärk on peatada kõik Venemaa nafta ostud võimalikult kiiresti ja hiljemalt 2022. aasta lõpuks,” seisis avalduses.