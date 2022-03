Venemaa ei soovi läänest liisitud lennukeid tagasi anda, kuid otsib võimalusi suhete säilitamiseks

Venemaa pakkus hüvitist riigi käsutuses olevate lennukite omanikele, et nood saaksid sellega omakorda siluda suhteid liisingufirmadega, kes võivad renditud lennukite eest kaotada miljardeid dollareid.

Moskva võimud otsivad viise, kuidas saada seaduslikult ümber sanktsioonidest, mis nõuavad rahvusvahelistel firmadele lennukite tagastamist, ütles transpordiminister Vitali Saveljev teisipäeval. Ta lisas, et valikuvõimalused hõlmavad makseid omanikele või lennukite otsest ostmist.

Liisingupartnerid pole Saveljevi sõnul seni olnud nõus sel teemal läbirääkimisi pidama. Tõenäoliselt on see tingitud sellest, et igasugune rahaline kokkulepe Venemaa lennufirmadega näib olevat sanktsioonide selge rikkumine.

"Me ei kaota lootust, kuid me ei anna lennukeid tagasi, sest see tähendaks lennunduseta jäämist," ütles Saveljev.

Venemaal äri ajavad liisingufirmad on nõudnud sadade Airbus SE ja Boeing Co lennukite tagastamist, et täita Euroopa Liidu ja USA kehtestatud majandussanktsioone. EL-i reeglite kohaselt on neil aega kuni 28. märtsini lepingud üles öelda, kuid ettevõtetel ei ole võimalust lennukeid tagasi saada, sest Venemaa hoiab neid enda riigis.