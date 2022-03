Tallinna lennujaama töötajad ühendavad Eesti maailmaga

Lennundus – võimalusterohke valdkond



Tallinna Lennujaamas tunnevad end oodatu ja hoituna nii reisijad kui ka töötajad. Küsimusele, miks inimesed lennunduse valdkonda tööle lähevad, pole Anneli Lillel keeruline vastata. „Selle ala valijaid paelub enamasti sektor iseenesest – töö siin on tähendusrikas, me aitame inimestel ja kaubal maailmas ohutult õigel ajal õigesse kohta liikuda.”

Just see, kuidas igapäevaselt koostööd tehakse, omavahel suheldakse, väljakutseid pakkuvaid olukordi lahendatakse ja selle käigus üksteist toetatakse, teeb Tallinna Lennujaamast ihaldusväärse tööandja. „Suure panuse annavad ka meie juhid, keda töötajad on aastaid rahulolu- ja pühendumusuuringu tulemuste kohaselt kõrgelt hinnanud.” Anneli Lille tõdeb, et juhtide roll on organisatsioonis võtmetähtsusega, sest nende eeskujust ja eestvedamisest sõltuvad nii tulemused kui ka töötajate heaolu ja pühendumus. „Peame oluliseks ja toetame töötaja isiklikku arengut ning pakume toetavat töökeskkonda, väärtuspakkumiste paketti ning võimalusi areneda ja kasvada koos ettevõttega,” lisab Lille.

Indrek Nõlvak. Tallinna Lennujaama kontsern on kaasaegne ja hooliv ettevõte, mis pakub lisaks põnevale tööle erinevaid võimalusi isiklikuks arenguks nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt,” lausub AS Tallinn Airport GH juhatuse liige

Eriti oluliseks peab ta seda, et lennujaama tulevik on seotud erinevate digitaalsete ja automatiseeritud lahendustega, mis lihtsustavad inimeste tööd ning muudavad reisijate teekonna meeldivamaks.

„Kõige selle keskel ei unusta me kunagi aga ohutust, mis on lennujaama toimimise oluliseks alustalaks.”

Kiire areng reisijateenustes