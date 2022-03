Läinud nädalal kaks miljonit võitnud mees on noor Viimsi pereisa

Nüüdseks on võitja oma võidu vormistanud. Võitjaks osutus noor pereisa Harjumaalt. Mehe sõnul mängib ta lotot – Eurojackpoti ja Bingo lotot – pigem harva ja enamjaolt pigem internetis. Sedapuhku aga ostis mees pliks-plaks pileti kauplusest mõni päev enne loosimist ning koju jõudes ütles kaasale naljatades, et “see on miljonipilet” ja ärgu ta seda ära visaku. Muidugi tundus neile mõlemale reede hilisõhtul utoopiline, et pilet tõepoolest miljoneid võitis.