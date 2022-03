Karjäär, millesse võib armuda

„Oma töö juures meeldib mulle enim tegeleda erinevate delegatsioonidega. Nende ettevalmistustega ja kõrgeima turvalisuse tagamisega. Oma inimeste juures meeldib mulle aga, et meeskond on väga mitmekülgne – koos on erinevad rahvused, kellega on tore ühiselt töötada,” mainib Annika.

Paar aastat lühemat aega on Swissôtelis töötanud ka kokk Dimitry Ghimp, kes on selle ajaga tõusnud hotelli köögiabist restorani Horisont peakoka paremaks käeks ehk sous-chef’iks. „Mina ja minu kolleegid suhtume oma töösse väga kirglikult. Toidu tegemine restoraniköögis ei ole tavaline toiduvalmistamise protsess, vaid see on inspiratsioon, töökus ja pidev areng. Just areng nii inimese kui ka kokana on see, mis mind igapäevaselt motiveerib. Lisaks hetked, mil saame külalistelt positiivset tagasisidet. Need on lihtsalt hämmastavad hetked!” räägib Ghimp.