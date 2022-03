AS HHLA TK Estonia – multimodaalne sadamaterminal, kus leiab ainulaadse ja väärt töö

„Tegeleme aktiivselt meie töötajate koolitamisega. Näiteks laadimismasinate operaatoritele, dokkijatele ja ka lihtsamate tööde tegijatele teeme väljaõppe kohapeal. Selleks on meil oma koolituskeskus," selgitab Ignatov. „Ennekõike on tähtis inimese soov teha tööd sadamaterminalis. Võin kinnitada, et see on täiesti unikaalne töökoht Eestis. Töötamine siin pole keeruline, vaid vastupidi - tore. Ja kuna meil käivad suured kaubalaevad, siis on ka nendega kaasnev romantika selle töö juures täiesti olemas."

Uhkust oma töökoha üle suurendab teadmine, et HHLA TK Estonia on võtmelüli Eesti väliskaubanduse tarnete ahelas - peaaegu kõik meritsi konteineris saabuvad ja väljuvad kaubad läbivad just seda terminali.

Lisaks on grupil mitmed logistikakeskused Kesk- ja Ida-Euroopas. HHLA TK Estonia puhul on tegemist tipptasemel varustatud ja professionaalset teenust pakkuva terminaliga, mis asub Muuga sadama vabatsoonis.

HHLA TK Estonia kuulub Euroopa juhtivasse sadama- ja logistikateenuseid pakkuvasse kontserni Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), mis opereerib konteineriterminale Hamburgis, Odessas, Triestes ja Muugal. Hamburger Hafen und Logistik AG on börsiettevõte, kelle suurosanik on Hamburgi linn.

Tunnistus sellest, et HHLA TK Estonia on väärt tööandja, on tõsiasi, et enam kui pooled ettevõtte kahesajast töötajast on seal ametis olnud üle kümne aasta.

Nüüd otsitakse juurde nii varasema kogemusega töötajaid kui ka äsja kooli lõpetanud või viimasel kursusel õppivaid noori spetsialiste. Praegu vajatakse eelkõige elektrik-automaatikuid, elektrimehaanikuid, mehaanikuid, autotehnikuid ja autoelektrikke.

Üldiselt on ju teada, et globaalne kaubavedu siirdub kogu maailmas üha enam konteinervedudele kui kõige efektiivsemale transpordiliigile, mistõttu ei maksa karta, et töö selles valdkonnas otsa lõpeks. Kaubad liiguvad ikka ja järjest suuremates kogustes. HHLA TK Estonia terminali tööd mõjutavad küll ka sanktsioonid Venemaale, kuid mõõdukal määral, sest Venemaa transiidist HHLA TK Estonia oluliselt ei sõltu.

„Töölesoovija võib kindel olla, et meie juures leiab ta kindla sissetuleku ja stabiilse töökoha," kinnitab Georgi Ignatov. „Meie kollektiiv väärtustab pikaajalisi töösuhteid ja teeb palju, et oma inimesi hoida."

Kui senini võõrtööjõudu ettevõttes pole, siis Ukrainas kujunenud olukorra tõttu on HHLA nüüd liitunud Eesti Töötukassa initsiatiiviga, et pakkuda võimalusel töökohti ka sõjapõgenikele. Praegu tegeleb HHLA kontsern muu hulgas ka oma Odessa terminali töötajate turvalisuse tagamisega.

HHLA TK Estonia töötajad tunnevad uhkust, et töötavad Eesti suurima sadamaterminali operaatori juures ja mõned on nõus oma kogemust jagama.

Nii ütleb ettevõtte energeetikaspetsialist Jargo Pert, kes praegu on töö kõrvalt lõpetamas Tallinna Tehnikaülikoolis elektroenergeetika ja mehhatroonika eriala, et valis töökohaks HHLA, sest kooli lõpetava üliõpilase jaoks on seal suurepärased võimalused oma teadmisi rakendada ning kogenud spetsialistide kõrvalt end täiendada.

„Iga päev algab naeratusega näol, sest töökaaslased on väga sõbralikud ja abivalmid," märgib Jargo Pert.

Elektrimehaanik Dmitri Baškov töötab HHLA TK Estonias alates 2011. aastast. Tema tuli ettevõttesse kohe pärast Tallinna Polütehnikumi lõpetamist, kus õppis süsteemide ja seadmete elektrikuks. Nüüd töötab ta laevade, sõidukite ja raudteede peale- ja mahalaadimisel kasutatavate kraanade hoolduse ja remondi peaspetsialistina.

„Töö on väga mitmekesine, iga tehnika nõuab individuaalset lähenemist, kuid just see teebki töö huvitavaks," põhjendab Baškov oma valikut. „Sellist kogemust pole võimalik mujal Eestis saada. Ja loomulikult on meil suurepärane kollektiiv, mis ka motiveerib mind tööd rõõmuga tegema."

PANE TÄHELE Väärt tööandja, kes hoolib oma inimestest Töötades Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) gruppi kuuluvas ettevõttes, saad unikaalseid teadmisi ja kogemusi, sest HHLA on Euroopa juhtiv ettevõte logistika ja transpordi vallas.

Rahvusvaheline ettevõte pakub stabiilsust ja kindlat töökohta, erinevaid koolitusi, soodustusi ja toetusi.

Näiteks pakutakse töötajatele transporti Tallinnast ja Maardust ning soodsa hinnaga lõunat.

Töötajad saavad osaleda täiendõppeprogrammides ja praktikatel grupi teistes ettevõtetes.

HHLA TK Estonia üle 200 inimesega kollektiiv töötab ühtse meeskonnana ühise eesmärgi nimel, milleks on klientide kiire ja mugav teenindamine.

Ettevõte monitoorib pidevalt tööjõuturgu, et tagada oma töötajatele konkurentsivõimeline töötasu ja kaasaegsed töötingimused.

Eriti hindab ettevõte töötajaid, kes teevad oma tööd pühendumise ja rõõmuga. Teiselt poolt hindavad töötajad töötamist HHLA TK Estonias.