Kõikide unistuste elluviija

„Tegemist on vastutusrikka tööga, sest just meie inimesed panevad kokku iga kliendi personaalse reisi. Müüme Tallinnast kohti enam kui 250 erinevasse kruiisisihtkohta, enam kui kolmekümnes erinevas riigis. Hurtigruteni seiklused ja ekspeditsioonid ei ole küll just odavad, mistõttu ongi äärmiselt oluline, et iga pisemgi detail oleks iga reisija järgi kohandatud,” räägib Hurtigruteni Eesti tütarfirma personalinõunik Tiina Zackrissoni.

Nii töötavadki kruiisifirma Tallinna büroos inimesed, kelle meelest ei ole mitte miski võimatu, kes toetavad ja usaldavad üksteist ning hoolivad sellest, et nii iga kolleeg kui ka klient saaks õigesti koheldud. Suurepärase teeninduskvaliteedi saavutamiseks läbibki iga Hurtigrutenisse tööle tulija kahe ja poole nädalase süvakoolituse, et saaks igale kliendile pakkuda sujuvalt maailma parimat teenust. Hurtigruteni Tallinna esindus annab tööd üle 250 inimesele ja pidev värbamine käib ka praegu – peamiselt on puudu saksa keelt minimaalselt C1-tasemel rääkivatest reiskonsultantidest, aga sageli on tööd pakkuda ka prantsuse ja inglise keelt rääkivatele töötajatele. Samas peab Zackrisson kõige olulisemaks ikka kandidaadi ja ettevõtte väärtuste sobivust, soovi pakkuda klientidele parimat teenindust, positiivset suhtumist ja soovi pidevalt areneda.

„Kui inimesed soovivad näha virmalisi, kohtuda jääkarude või vaaladega, sõita saamide juures kelgukoertega, näha virmalisi või süüa Nordkappis hommikust, siis on meie töötajad need, kelle poole pöördutakse. Kuna nõudlus põnevate ja eriliste seikluste järele aina kasvab, siis koos Hurtigruteni kasvuga suureneb ka meie meeskond siin Tallinnas. Me oleme muutunud viimaste aastatega väga nõutud tööandjaks, sest meie pakutav teenus on põnev, meeskond on toetav ja Hurtigruteni grupp pakub võimalust huvitavateks väljakutseteks ning karjääriks,” räägib personalinõunik.