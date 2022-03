Treamer — maailma kiireim töövahendusäpp

Rembel on täheldanud, et töötajad on ettevõtte kuvandist väga teadlikud. „Võib öelda, et tööandjatel tuleb pingutada, et meie parimad tööampsajad just neid valiksid." Siinkohal on Treamer tööandjatele brändingut tehes igati abiks, jagades nõuandeid, kuidas ettevõtet tööampsajatele atraktiivsemaks muuta. „Aitame vajadusel ettevõtjal läbi mõelda, kas teatud asjade tegemiseks on üldse täiskohaga töötajat tarvis. Reeglina on nii, et kui teha protsessis paar muudatust ja valida hoopis positsiooni täimine, milleks omakorda kasutada tööampsajaid, vabaneb ettevõte ka fikseeritud kuludest."