Ericsson muudab meie suhtlusmaailma

Ericssoni tugevus on organisatsioonikultuur, kus töötaja saab särada ja areneda. Meie suurim väärtus on inimene ja nii ongi loodud töökeskkond, kus tähtsustame empaatiat ja inimlikkust, koostööd ja arvamuse avaldamist. „Meile on oluline, et inimesed on julged oma arvamust väljendama, kuid me vajame, et see arvamus oleks faktipõhine ja põhjendatud. Peab olema julgust katsetada, eksida ja katsetada uuesti ning sellest katsetamisest õppida. Keskkonnasäästlikkus, jätkusuutlikkus ning ärieetika on samuti meile olulised valdkonnad,” mainib Rehepapp.