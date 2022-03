Saku Õlletehas mõtleb aina rohelisemalt

Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms räägib, et töövestluste käigus ütlevad kandidaadid üha enam, et neid motiveerisid kandideerima õlletehase jõupingutused keskkonnajalajälje vähendamiseks ja kestlikuks tootmiseks. Tegu ei ole ainult jutuga: Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum tunnustas eelmisel aastal õlletehast kuldmärgisega. Saku Õlletehas on Eesti ainuke toiduainetööstus, mis sellise tunnustuse pälvinud.

„Kestlik mõtteviis on osa töötajate igapäevasest tööelust ja iga Saku Õlletehase töötaja saab jagada omi mõtteid, kuidas teha tehase ning enda tööd paremini ja tõhusamalt. Oleme loonud selleks ideepanga – innustame iga töötajat vaatama oma töökohal ringi ja leidma viise, kuidas saaks toimetada veelgi säästlikumalt. Esitatud ideed vaatab läbi hindamiskomisjon ning kui idee kiidetakse heaks ja viiakse ellu, saab töötaja preemiana osa kokkuhoiust,” selgitab Härms.

Alates 2016. aastast vaid rohelist energiat kasutav õlletehas korjab kokku õllekäärimisel tekkivad 2700 tonni CO2 ja suunab selle tagasi tootmisse, samuti säästetakse uue põhjavee filtreerimissüsteemiga seitsme olümpiabasseini jagu vett. 2022. aasta projektiks on panna õlletahasesse üles päikesepaneelid, millega loodetakse päikeselisel päeval katta kuni veerand kogu tootmise vajadustest.

Võimalus töötada kogu maailmas

Saku Õlletehas on osa maailmahaardega Carlsberg Grupist, kuid samas on tegu igast küljest eestimaise toiduainetööstuse ettevõttega – Saku tooted on igale Eesti inimesele teada, tuntud ja armastatud. „Meil töötades on võimalik näha iga toote terviklikku elutsüklit alates algsest ideest, toote loomisest, villimisest, pakendamisest, väljaveost kuni turunduse ja müügini. Meie toodete kvaliteet on kõrge ja hinnatud ning seepärast toodame jooke veel paljude teistegi Carlsberg Grupi ettevõtete jaoks. Meie oma majas on nii Eesti turule jõudvate toodete kui ka Baltikumis ühiste brändide tootearendus,” räägib Härms.