Loominguline kinnisvaraarendaja meelitab multitalente

US Real Estate’i juhataja Aavo Kokk ütleb, et nende mõtteprotsess projektide arendamisel lähtub ühest lihtsast motost: esimene mõte on alati vale mõte. Sest sellele mõttele tulevad loogikat järgides ju ka teised. Selleks, et olla eriline, peab liikuma edasi järgmise ja veel järgmise idee juurde. Kokk toob näite, kus mõne objekti arendamisel on arhitektid käinud nende juures 20 korda projekti näitamas – tundub lausa piinlik, kuid just sedasi sünnivad uued ja tavasid raputavad lahendused. Kui vaadata Rotermanni kvartalit, siis midagi tavalist ei ole paistmas ühestki ilmakaarest.

„Kinnisvara arendamine on minu meelest nagu filmi tegemine või pika artikli kirjutamine. Kogud kilde, vestled paljudega, vaidled tuliselt ja vähehaaval hakkab tekkima visioon tempost, värvidest ja fookustest. Siis asud toodet tegema ja tuleb periood, kus korraga juhtub hullult palju ja mõnele tundub, et on lootusetu kaos. Aga kui stsenaarium on kokku saanud hea, režissöör kõvade närvidega ja meeskond loominguline, siis on tulemuseks alati midagi väga head,” selgitab Kokk.

Tehnokraatlikud loomeinimesed

Kinnisvaraarenduse äärmiselt tehnokraatlikus maailmas on loominguline suhtumine oma tegevusse üsnagi tavatu. Ühelt poolt tegutsevad US Real Estate’is insenerid, kes on äärmiselt ratsionaalse mõtlemisega inimesed, kelle modus operandi’ks on pidev soov leida olemasolevale probleemile järjest parem lahendus. Teisel pool asuvad aga loomeinimesed – disainerid, arhitektid, sisekujundajad –, kes vaatavad ruumi peaaegu täielikult visuaalse ja esteetilise silmaga. Kes samal ajal on kompromissialtimad ja rahulduvad heas mõttes iga hea ideega. Koka sõnul ongi äärmiselt huvitav, kuidas tema juhitud büroos on need kaks poolust kokku sõlmitud.