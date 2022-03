Teekonnal nulli saab igaüks olla energiakangelane

Teekond nulli, Eesti Energia kontserni uus strateegia, on meie teekond jõudmaks 2045. aastaks ise süsinikuneutraalse tootmiseni ja aidata sealjuures klientidel keskkonnajälge vähendada. See on väga suur väljakutse, aga poole aastaga oleme strateegia viinud kõikide töötajateni ja terve organisatsiooni uude suunda keeranud.

Teekond nulli on pikk, põnev, uuendusmeelne ja arenguvõimalustest tulvil, pakkudes võimalust olla osaline väga suure mõjuga keskkonda paremaks muutvates projektides.

Edu sõltub pühendunud töötajatest

Teekond on ambitsioonikas, kliendikeskne ja uuendusmeelne. Oleme üheskoos teekonnal nulli ja see ei ole lihtsalt ilus teekond paberil, vaid põnev uudseid tehnoloogiaid kasutusele võttev teekond, millega loome väärtust klientidele ning millel on mõju kogu keskkonnale. Meie edu sõltub pühendunud töötajatest, kes panustavad oma teadmiste ja oskustega ettevõtte eesmärkide saavutamisse. Iga lüli ahelas on oluline, alates kaevurist maa all kuni ettevõtte juhatuseni. Kõik kontserni ettevõtted, iga üksus ja iga töötaja teavad, kuidas nad panustavad sellesse teekonda, ning igal töötajal on võimalus päriselt midagi korda saata.

Juba praegu oleme tänu pühendunud töötajatele, kes hingega selles teekonnas kaasa löövad, pakkumas oma klientidele energiasäästlikke ja mugavaid lahendusi: e-mobiilsus, päikeseenergialahendused, kiire internet ja soojuslahendused. Kõik need teenused on arendanud meie enda töötajad.

Me areneme ringmajandusel põhinevaks keemiatööstuseks, see tähendab uusi oskusi, teadmisi ja ka kogemusi, mida meie töötajad saavad endas arendada. Me teeme tihedalt koostööd ka kõrgkoolidega ning oleme pidevalt toeks, aitamaks oma inimestel kasvada ja ümber õppida tulevikukompetentside arendamiseks, eelkõige rohepöördeks vajalikeks oskusteks ja teadmisteks.