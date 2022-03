Sotsiaaltöötajate tunnustamine väärtustab nii töötajaid kui ka tervet valdkonda

Sotsiaalvaldkonnas on palju erinevaid ameteid, millest tuntumad on ilmselt lastekaitsetöötaja, sotsiaaltöötaja ja hooldaja, ent lisaks ka teised olulised ametid, nagu tegevusjuhendaja, tugiisik, võlanõustaja ning isiklik abistaja.

Tunnustamisel väärtustatakse ja tõstetakse esile parimad töötajad iga konkreetse ameti puhul. Sotsiaalala töötajate tunnustamisele lisaks on oluline märagata ja väärtustada ka sotsiaalvaldkonna koostööpartnereid, kelle tegevusel on suur mõju avaliku heaolu tagamisel või sotsiaaltöö kõikehõlmavuse mõistmisel.

Tunnustamine on midagi väga isiklikku, mis on kahtlemata iga inimese jaoks oluline. Tehtud töö eest saadav kiitus annab töötajatele mõista, et neid on märgatud ning nende pühendumus, professionaalsus, õppimisvõime ja uuenduslikkus on kõrgelt väärtustatud.