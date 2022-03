Ehitades tulevikku — ettevõttesisene elamuarendusprotsess ja mitmekesised arenguvõimalused

Bonava on üks suurimatest uute kodude ehitajatest ka Eestis — siin toimetab igapäevaselt ligikaudu 100 töötajat. Peatöövõtjatena juhitakse kodude rajamist läbi kõikide etappide — alates projekteerimisest ja ehitusjuhtimisest kuni müügi ning garantiiteeninduseni.

Bonava jaoks on oluline olla edukas nii ettevõtte kui ka tööandjana, unustamata ära tähtsaimat vara — töötajaid. Seetõttu panustatakse palju oma inimeste arengusse — eriti seepärast, et ehitusvaldkond on seotud kutsetega ja ainuüksi kutsepädevuse säilimiseks tuleb end täiendada. Koolitusi võivad töötajad leida ise, kuid ka tööandja pakub selleks mitmeid võimalusi. Kuuludes objektimeeskonda, saad alustada enda kogemustele ja teadmistele vastavalt positsioonilt ning seejärel liikuda tänu laialdastele arengu- ja koolitusvõimalustele oma karjääriteekonnal hoogsalt järgmiste verstapostideni.

Aivar (objektijuht): „Minu jaoks on väga oluline huvitav ja arendav töö ning toetav ja innustav juht. Bonava on tööandjana loonud positiivse keskkonna, kus töötaja tunnetab, et tal on võimalik areneda ja end teostada.”





Kuna kogu arendus- ja ehitusprotsess on ettevõttesisene, ei ole Bonavas välist osapoolt, kelle soovidega objektimeeskond arvestama peaks. Nii on kogu info projekti kohta kõigile asjaosalistele alati kättesaadav ja see hoiab kokku aega, mis kuluks täiendavale kommunikatsioonile.

Majasisese tiimi pluss on ka see, et inimesed on juba harjunud omavahel koos töötama ja tunnevad ettevõttes kasutatavaid lahendusi. See mängib erilist rolli mahukamate projektide ja keerukamate olukordade puhul, kus probleemist arusaamine ja lahenduse leidmine on sel viisil märksa lihtsam.

Margus (arenduse projektijuht): „Bonava töökeskkond võimaldab pühenduda enda rollile teadmisega, et võid usaldada kolleege ja tehtud kokkuleppeid. Tööandjana väärtustab Bonava kvaliteetaega perega, töötaja turvalisust ja üldist heaolu. Rõõm on tõdeda, et see on toonud kokku üksteist toetava professionaalse kollektiivi.”