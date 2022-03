Suurarendaja juht: küsimus on, kas ukrainlased tulevad uuesti siia ehitama või läheme meie sinna

Eelmisel aastal 129 uut kodu müünud Liveni partner ütleb, et 2021. aasta märksõna oli ehitushindade meeletu tõus. 2020. aastal oli selleks mingil ajal pandeemiast tulenenud teadmatus, kuid siis hakkas turg rahatrüki ja inflatsioonihirmu tõttu suure hooga kasvama. Müük tegi rekordeid. Siis hakkasidki sisendhinnad tõusma.

Pankadel on päris suured korterite eelmüügi nõuded: nad ei rahasta projekti, enne kui kindel hulk kortereid on juba tulevase omaniku leidnud. Liveni sisemine nõue on olnud 50%. Aaviku sõnul said nad aru, et nii jätkates, kui kulu pool hakkab oma elu elama, on see päris suur risk. Oli läbirääkimiste aasta, kus arendajad ja ehitajad pidid leidma võimalusi, kuidas riske vähendada ja kodud ikkagi valmis ehitada.

Ka aasta algus tõotas sektorile head, aga 24. veebruar lõi kaardid sassi. Varsti oli aru saada, et sõjategevuse mastaap paneb põntsu ka ehitus- ja kinnisvarasektorile.

Mis ootab kinnisvarasektorit tänavu? Kui palju hinnad tõusevad? Kas tuleb piisavalt uusi arendusi? Seda kõike loe alljärgnevast artiklist.