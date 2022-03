Delfi on jagamiseks | Kas sina juba jagad oma lugemisõigust sõpradega?

Maailm on keeruline ja ootamatu. Uudiseid on rohkem, kui keegi jõuab neid lugeda. Sotsiaalmeedias leviv info võib pildi vaid keerulisemaks muuta. Pole alati teada, kas ja mis seal tõde on. Tänane Venemaa propaganda ilmestab suurepäraselt, miks on oluline ligipääs sõltumatutele ja usaldusväärsetele meediakanalitele, kus toimetajad ja ajakirjanikud kontrollivad fakte, aitavad mõista olulisust, rahustavad ja räägivad, mis päriselt toimub ja mis on sündmuste taga.