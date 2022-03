Liitu SK meeskonnaga ja saa teada, kuidas teha elu lihtsamaks ja turvalisemaks

Tõepoolest, Smart-ID, Mobiil-ID ja ID-kaart on 21 aasta jooksul saanud e-riigi lahutamatuteks osadeks ja järjest raskem on leida eestlast, kes SK teenuseid ei kasutaks. Üheksandat aastat SKs töötav Alvar ütleb, et SKs töötades avaneb just taoline vastutusrikas võimalus – hoolitseda miljonite digitaalsete identiteetide eest. Maailma parimas seltskonnas.

DevSecOpsi osakonnas seitse aastat töötanud Natalja on Alvariga nõus, et SK teeb tõesti tähtsaid ja vajalikke asju: „Kõik meie lahendused on suunatud sellele, et teha inimeste elu mugavamaks ja turvalisemaks. Mul on väga hea meel, et nii palju inimesi kasutab meie teenuseid ja nende elu muutub tänu sellele palju lihtsamaks. Ja huvitav on jälgida, kuidas meie lahendused ületavad rahvusvahelisi piire ja toovad miljonitele inimestele kasu.”

„Äri areneb kiiresti ja seepärast peame juba lähiajal kasvatama ka meie DevSecOpsi tiimi kahekordseks. Kui täna töötab meie osakonnas 15 inimest, siis varsti juba 30 ja seda kõike meile täna teadaolevate mahtude juures.”

Head inimesed teevad häid asju



Head ja päriselt kasulikud teenused, nagu Smart-ID ja Mobiil-ID, ilma milleta eestlased enam oma elu ettegi ei kujuta, sünnivad ainult SK rahvusvaheliste tiimide ja parimate spetsialistide tihedas koostöös. Natalja ütleb, et SKs on iga töötaja arvamus tähtis ja seda võetakse kuulda: „Sa võid panustada igasse teemasse, mis sinus huvi tekitab, sõltumata oma ametikohast. Kui soovid oma kompetentse täiendada või hoopis õppida midagi uut ja kasulikku – õppimine ja eneseareng on SKs alati teretulnud ja toetatud. Minagi asusin SKs alguses testija ametikohale, kuid olen töötanud ka integraatorina, erinevatel DevOpsi positsioonidel ja nüüdki alustan uue eluetapiga – tooteomaniku rolliga.”

DevSecOpsi osakonna juht Erko kinnitab samuti, et töötajad on tõesti SK suurim vara ja sellepärast hoolitsetakse kõigi eest võimalikult hästi: „Meil hoolitsetakse nii inimese igapäevase heaolu kui ka arengu eest. Kuidas seda tehakse? Kõik saab alguse juba värbamisel, kus inimestega tegeletakse personaalselt ja võetakse arvesse nende soove ja vajadusi, et tööle asudes oleks kõik vajalik olemas ja vastaks uue töötaja ootustele.”