Itella Estonia väärtused loovad meeldiva töökeskkonna

Itellat teatakse sageli peamiselt Smartposti siniste ja valgete pakiautomaatide ning mugavate pakisaatmisvõimaluste kaudu. See on täiesti õige teadmine, kuid tegelikult on Itella töömaa märksa laiem – näiteks sõidab iga päev Eesti teedel 160 Itella autot, mis pakuvad maanteetransporti, Itella ladudes liigub palju erinevaid kaupu ja materjale. Itella on heaks logistika täislahenduse partneriks paljudele ettevõtetele, kellest suuremate hulgas on näiteks Kaubamaja, Telia või ABB.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Itella Estonia pakub oma klientidele just konkreetse ettevõtte vajadustest lähtuvat logistikalahendust, kombineerides maantee-, mere- ja lennutransporti, laologistika võimalusi, kulleriteenuseid, Smartposti pakiautomaatide võrgustikku ning erinevaid lisateenuseid.

Laotööst tippjuhtimiseni

Itella Estonia on tööandja 350 inimesele ja põgus pilk töötajatele sedastab, et seal on hea töötada väga erinevatel inimestel. Kui rääkida näiteks vanuselistest erinevustest, siis noorima ja vanima töötaja vanusevahe on pool sajandit – vanused jäävad 18 ja 68 eluaasta vahele. Üsna sarnane on ka naiste ja meeste arv ettevõttes. Kuna Itella Estonia on osa rahvusvahelisest suurest logistikaettevõttest Posti Group, kohtab töötajate hulgas erinevate rahvuste esindajaid ning väga erineva tausta ja töökogemusega inimesi – Itellas väärtustatakse nii staažiga saavutatud kogemusi kui ka uute tulijate värsket pilguheitu.

Itella Estonia on meeleldi praktikapartner erinevatele tudengitele ja sageli on juhtunud, et kui praktika on tehtud, siis jäädakse sinna ka tööle.

Õppijatega on Itella Estonias üldse head suhted, näiteks on ettevõte pannud välja stipendiumi Tallinna Tehnikakõrgkooli logistikavaldkonna tudengitele ja kaalumisel on stipendiumiprogrammi laiendamine ka teistesse koolidesse. Miks mitte ka teistele erialadele – kaasaegne logistika on ju peaaegu pooles ulatuse infotehnoloogia.

Töökohti on Itella Estonias väga erinevaid. Häid väljakutseid jagub laotöölise positsioonist tippjuhi omani.