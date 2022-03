Kuidas muutunud tööturu olukorras endale töötajaid leida ja millist abi saab seejuures töötukassalt?

Küll aga saab tööandjatele siinkohal abikäe ulatada Eesti Töötukassa, kes toetab neid nii vajaliku tööjõu leidmisel kui ka värbamisel. Töötukassa tööandjate teenuse juht Livia Laas räägib lähemalt, kus sektoris hetkel kõige enam tööjõudu vajatakse ning mil moel nemad tööandjaid uute inimeste värbamisel ja arendamisel aidata saavad.

Mure on pigem tööjõupuudus, mitte tööpuudus

Kahtlemata andis tunamullu alguse saanud koroonakriis tugeva hoobi tööturule. Siiski toob töötukassa esindaja Livia Laas välja, et kuigi praegu räägitakse palju tööpuudusest, on tegelikkuses meil hoopis suurem puudus tööjõust.

Tööpakkumiste arvud näitavad pidevat kasvu – alates eelmise aasta teisest kvartalist on pakkumised olnud ainult tõusutrendis.

„Numbriliselt on meil küll praegu võrreldes kriisieelse perioodiga tööturul ligi 10 000 töötut rohkem, ent tähelepanu tasub juhtida asjaolule, et toona oli ka töötuse määr sedavõrd madal, et sellistes tingimustes polnud lihtsalt võimalik uut töötajat leida,” selgitab Laas.

Tööjõupuuduse üks peamine põhjus on mõistagi see, et tööturul on toimunud viimastel aastatel üha suuremad muutused. Näiteks tekib aina enam juurde uusi tehnoloogiad, mis omakorda eeldavad töötajalt spetsiifilisemaid oskusi ja teadmisi valitud alal töötamiseks.

Nii mõnelgi juhul on töötajate puudujääk tingitud sellest, et valdkond ei ole noorte hulgas populaarne (nt toomine) ja seetõttu on tööandjal töölt lahkuvatele inimestele keeruline asendajaid leida. Keerulisem on ka ametikohtadel, kus üleüldine palgatase on pigem madal, kuid töö oma olemuselt raske ja väsitav (hooldustöötajad, klienditeenindajad). Samuti lisanduvad sinna veel näiteks struktuurse tööpuuduse ilmingud. „Töökohad on tihtipeale sellistes paikades, kus pole vajalike oskustega inimesi või asukoht lihtsalt ei sobi inimesele,” räägib töötukassa tööandjate teenuse juht.