Virtuaalne töömess aitab heita uue pilgu oma arenguteele

Virtuaalsel töömessil saab broneerida vestluse ka karjäärinõustajaga. See on hea võimalus nii neile, kes alles kaaluvad, kuhu ja mida õppima minna ning kas õppimise eel ja kõrval on võimalik ka töötada, kui ka neile, kes plaanivad oma tööteel arenguid ja muutusi. Vahel võib vestlus karjäärinõustajaga aga anda hoopis kinnitust juba valitud töökoha sobivuses ja aidata seal näha täiendavaid arenguvõimalusi.

Väga põnevaks ja arendavaks võib kujuneda töövestluse või kooli sisseastumisvestluse läbimängimine, kus partneriks on töötukassa spetsialist. See on hea võimalus nii noortele, kes pole varem töövestlusel käinud, kui ka neile, kel viimasest töövestlusest juba mitmed aastad möödas. Turvalises ja pingevabas keskkonnas saab ülevaate, millele sellistel vestlustel keskendutakse, ning tagasiside selle kohta, kas midagi oma kandideerimisoskustes saaks veelgi paremaks muuta.

Virtuaalseid töö- ja karjäärimesse on töötukassa korraldanud juba 2020. aastast alates ning sellekevadine on arvult neljas. Tänavune mess on eelmistest erinev selle poolest, et varasemast rohkem on tähelepanu suunatud noorte vajadustele ja võimalustele, seda nii pakkumiste kui ka aktiivsete tegevuste mõttes.

Messi kolmas päev ongi peamiselt hariduspäev, kus põhirõhk on erinevatel kõrg- ja ametikoolidel.

Kindlasti pole edasi õppimine aga ainult noorte teema. Kaasaegne töökultuur väärtustab nii eluaegset õppimist kui ka mitmeid karjääripöördeid tööteekonna jooksul. Seepärast pakuvad erinevad koolid ja erialad sageli huvi ka täiskasvanutele, kes on juba aastaid oma erialal töötanud, kuid soovivad teadmisi täiendada või värskendada või sootuks midagi uut juurde õppida.

Palju erinevaid tööpakkumisi



Lisaks koolidele on messil ka palju tööandjaid, nii et igaüks saab kerge vaevaga aimu, kui suur on nõudlus tema tööoskustele või -soovidele ning millised pakkumised teda tööturul ootavad.

Eelmistel virtuaalsetel töömessidel on olnud väljas üle 200 erineva tööandja ja umbes sama suurt osalust on oodata ka sel kevadel.

Pakkumisel on palju töökohti põhitööna, kuid ka palju võimalusi erinevateks hooajatöödeks, mis võimaldavad koolivaheajal või õppimise kõrvalt raha teenida.

Mess toimub peamiselt kolmes keeles – eesti, vene ja inglise, võimaldades nii osaleda ka neil, kelle emakeeleks pole eesti keel, kuid kes on huvitatud Eestis pakutavatest erinevatest töö- ja õppimisvõimalustest.

Mida arvab minust tehisintellekt?



Paljud töökohad eeldavad tänapäeval ka videotutvustust. Osale kandideerijatele tundub see lihtne – nagunii laaditakse endast erinevatesse keskkondadesse videoklippe, teiste jaoks aga võib see olla päris keeruline väljakutse. Üheks virtuaalse töö- ja karjäärimessi võimaluseks end proovile panna on suhtlus tehisintellektiga. Selleks tuleb salvestada endast lühike videoklipp ja laadida see vastavalt juhistele üles. Videot saab salvestada nii telefoni- kui ka arvutikaameraga ja üles laadimine pole seotud kindlate kellaaegadega. Tehisintellekt annab kiiresti meilile tagasiside, millised iseloomujooni, hetkeemotsioone ja sõnakasutust ta märkas. Kes soovib, võib teha kohe uue salvestise ja vaadata, kas tehisintellekt märkab muutusi. Andmeid töödeldakse turvaliselt ja anonüümselt ning neid ei jagata kellegagi.